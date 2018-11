Harga Sawit Indonesia Anjlok Hingga Rp 700 per Kg, Begini Solusi yang Diberikan Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.com-Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada September 2018 bergerak di kisaran US$ 517,50 - US$ 420 per metrik ton. Catatan ini merupakan harga terendah sejak Januari 2016.

Adapun berdasarkan data Bursa Derivatif Malaysia pada pukul 11.30 WIB, harga CPO kontrak Februari 2019 turun 1,31% ke MYR 1.960/ton. Hal ini juga terendah dalam 3 tahun terakhir.

Rendahnya harga sawit juga menjadi topik pidato presiden Jokowi saat berkunjung ke Sumatera Selatan.

Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait rendahnya harga jual kelapa sawit akhir-akhir ini yang mencapai Rp 700 per kilogram.

Penjelasan disampaikan Jokowi saat menghadiri acara evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2019.

Dalam acara yang digelar di Palembang, Minggu (25/11/2018) itu, hadir para kepala desa dan seluruh perangkat desa dari berbagai desa di Sumatera Selatan.

Jokowi mengaku, sangat menyadari bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang diandalkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, Jokowi ingin memberi pengertian kepada masyarakat bahwa urusan kelapa sawit bukanlah hal yang mudah dan bisa dikontrol penuh oleh pemerintah.

"Urusan sawit, CPO bukan urusan mudah. Tapi sebetulnya urusan bisnis, jualan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ekspor sawit ke Uni Eropa saat ini terhambat karena mereka juga kini tengah mengembangkan produk serupa lewat biji bunga matahari.