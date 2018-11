Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris FBS Unimed Gelar English Expo 2018

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sivitas Akademika Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan (FBS Unimed) menggelar English Expo yang dilaksanakan pada Senin dan Selasa, 26-27 November 2018 di pelataran FBS Unimed.

Kegiatan yang mengangkat tema Present Engish Expo dengan tema “ Heroes and the Whaitness : a Celebration in a Different Symphony” ini dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Bahasa dan Sastra Inggris selama 2 hari dengan berbagai kegiatan seperti Cosplay, exhibitions, drama, poetry dan talkshow.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Dekan I FBS Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum., turut hadir juga Ketua Jurusan Bahasa Inggris Dr. Masitowarni Siregar,M.Ed., Sekretaris Jurusan Anggraini Thesisia Saragih, M.Hum, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Nora Ronita Dewi, S.Pd. M.Hum. Ketua Prodi Sastra Inggris Juli Rachmadani Hasibuan,SS,M.Hum, puluhan dosen dan ratusan mahasiswa Bahasa Inggris FBS Unimed.

Wakil Dekan I FBS Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum., dalam sambutannya mengatakan bahwa pimpinan FBS sangat mengapresiasi kegiatan English Expo yang dilaksanakan oleh HMJ Bahasa Inggris ini. Dia berharap Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi semua mahasiswa FBS dan juga mahasiswa Unimed secara keseluruhan agar terus meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam berbagai kegiatan.

"Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kampus atau masyarakat sesungguhnya wujud dari keberhasilan dari proses perkuliahan, karena berbagai aksi akan muncul dalam bentuk nyata, tidak dalam ranah konsep teori saja," ujarnya Senin (26/11/2018).

Sementara itu, Ketua Jurusan Bahasa Inggris Dr. Masitowarni Siregar, M.Ed turut menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa dalam meningkatkan kreativitasnya. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk sosialisasi potensi jurusan Bahasa Inggris terhadap sekolah-sekolah dan masyarakat umum.

"Pada proses perkuliahan diharapkan dosen dan mahasiswa dapat berkolaborasi dalam menghasilkan berbagai produk dan kreativitas mahasiswa," ujarnya.

Maka dari itu , Masitowarni juga berharap agar ke depannya kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan sehingga akan lahir banyak kreasi-kreasi mahasiswa yang membanggakan civitas jurusan bahasa Inggris.

"Untuk mencapai hal tersebut kegiatan ini akan kita buah terprogram dengan baik sehingga kgiatan ini jadi icon di fakultas bahasa dan seni khususnya jurusan bahasa inggris," tandasnya.

