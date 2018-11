Target Pemilih Milenial, KPU Gandeng Komunitas Max Binjai Club

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai terus melakukan berbagai upaya untuk menargetkan capaian partisipasi 77,5 persen pada Pemilu serentak 2019.

Teranyar KPU Binjai menggandeng komunitas motor matic Max Binjai Club.

KPU Binjai saat ini fokus untuk menarik simpati para pemilih potensial yang umumnya generasi milenial. Selain KPU Goes to Kampus, para komisioner KPU secara bergantian terus melakukan sosialisasi dengan agenda door to door bertajuk Forum Warga BerbasisKeluarga.

Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Program Data, Abdullah Arkam mengatakan untuk kegiatan menarget pemilih milenial mereka menggandeng Max Binjai Club. Mereka bertemu langsung dengan puluhan anggota MBC untuk menyosialisasikan tentang Pemilu, seperti pentingnya demokrasi, syarat pemilu, hak pilih.

"Kita sosialisasi ke maayarakat, metode kampanye. Kalau apa koordinasi aja dengan Robby Effendi komisioner divisi dia. Kita adakan acara Forum Warga, ada macam-macam ada ke kampu,s, remaja masjid, dan MBC salah satunya," kata Abdullah Arkam, Senin (26/11/2018)

Kata Arkam, sosialisasi dengan MBC disampaikan syarat-syarat memilih apa saja, hak pilih terlindungi, itu disampaikan yang belum terdata ya dari mereka bisa dilaporkan kalau ada keluarganya. Dengan mereka nanti bisa juga dihalo-halokan untuk memilih. Sehingga dengan begitu partisipasi meningkat.

"Mereka bagian warga Binjai, semua warga Binjai adalah paserta pemilu. Harapan kita dari gerakan-gerakan dan kegiatan ini bisa mencapau target partisipasi Pemilu 2019," katanya.

Komisioner KPU Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Robby Effendi mengatakan, untuk mencapai target, KPU Kota Binjai telah melakukan serangkaian kegiatan dan strategi menarget partisipasi pemilih muda potensial, yang merupakan kalangan milenial. Lima orang komisioner melaksanakan agenda KPU Goes to Kampus.

KPU telag menggelar sosialisasi ke kampus STMIK Kaputama Binjai dalam tajuk KPU Goes To Campus. Kemudian menggelar Kursus Kepemiluan Gelombang IV di Aula KPU Binjai. Lalu KPU mendatangi Kampung Literasi Binjai dalam kegiatan Forum Warga Berbasis Keluarga di Tanah Seribu Binjai.



Dari kampus ke kampus, KPU merangkul dan mengajak para pemilih milenial untuk menyadari pentingnya partisipasi dalam berdemokrasi. Dengan terbukanya kesadaran pemilih pemuda diharapkan akan sejalan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

"Harapannya sosialisasi ini mampu menambah pemahaman pemilih milenial dan warga terkait penyelenggaraan, teknis, tata kelola, peserta dan hak pilih, dan pengaruhnya," ujar Robby Effendi.



Serangkaian kegiatan ini juga dukungan KPU Binjai untuk mendongkrak persentase tingkat partisipasi pemilih. KPU RI menargetkan partisipasi pemilih untuk pemilu 2019 sebesar 77,5 persen, sebelumnya 66 persen partisipasi.



Menurut Robby pentingnya partisipasi pemilih aktif menjadi dasar penentu untuk terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Katanya, dalam berdemokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka partisipasi pemilih menentukan pemimpin yang akan terpilih



Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi menyampaikan optimistis mencapai target 77,5 persen. Katanya, faktor sosok Robby Effendi di divisi Partisipasi dan SDM punya pengaruh besar. Selain itu, pemilu Caleg dan Capres-Cawapres secara serentak juga jadi alasan tercapainya target, hal ini berkaca dari meningkatnya partisipan pemilih Pilgub Sumut.

(Dyk/tribun-medan.com)