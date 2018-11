Wiraland Property Gelar Chill Out Party, Launching Givency One Signature Dihadiri 600 Tamu Undangan

CEO Wiraland, Michael Wirawan (tengah) bersama narasumber talk show dalam acara Chill Out Party Givency One Signature, Jalan Gaperta Ujung, Medan.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wiraland Property berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada costumer, baik dari segi kualitas, fungsi maupun inovasi.

Dengan background pengalaman lebih dari 15 tahun di bisnis real estate, Wiraland memiliki visi yang tajam dan jelas dalam membangun properti.

Wiraland menggelar Chill Out Party yang dihadiri lebih kurang 600 tamu undangan, diantaranya pembeli, rekanan, dan juga para anggota Asosiasi Manajemen Indonesia cabang Medan.

"Kita membuat Chill Out Party ini sebagai apresiasi sekaligus untuk launching rumah contoh tahap III dari perumahan Givency One Signature, rumah contoh terbesar dan termegah di Medan," ujar Marcomm (Marketing Communication) Wiraland, Ricky di perumahan Givency One Signature Jalan Gaperta Ujung, Medan, Minggu (26/11/2018).

Ia mengatakan sebelumnya, Wiraland juga telah sukses dengan pembangunan dan penjualan tahap I dan II, perumahan Givency One Signature ini.

Sehingga kali ini, pihaknya akan meluncurkan hunian idaman terbaru bagi konsumennya lewat launching Rumah Contoh Tahap III sekaligus Mural Art Garden, yakni Taman Mural pertama dan satu-satunya di Kota Medan.

"Di perumahan Givency One Signature ini, kita sediakan Mural Art Garden pertama di Medan dengan 40 spot selfie kekininian," kata Ricky

Acara Chill Out Party ini diadakan malam hari diisi dengan talk show dengan berbagai narasumber, yakni Ketua Harian AMA, Edy Sanjaya, Ketua Umum AMA, Billy Widyaputra, General Manager Tribun Medan, Setiawan, Konsultan Pemasaran, Sian Yet dan Branch Manager Panin Sekuritas Medan, Darmin.

"Perumahan Givency One Signature ini suatu proyek yang bagus, dan tentunya juga dapat dijadikan sebagai investasi. Bangunan rumah bagus dan harga pun terjangkau," ujar Ketua Harian AMA, Edy Sanjaya.