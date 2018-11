Prediksi Susunan Pemain (Line up) & Live Streaming AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions

Prediksi Susunan Pemain (Line up) & Live Streaming AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions

TRIBUN-MEDAN.COM - Pertemuan AS Roma VS Real Madrid di duel Liga Champions, diprediksi akan berlangsung seru.

Duel AS Roma VS Real Madrid bakal tersaji subuh dini hari nanti sekitar pukul 03.00 WIB.

Pertandingan AS Roma VS Real Madrid merupakan laga fase grup Liga Champions.

Kedua tim sama-sama kumpulkan 10 pon di klasemen grup G Liga Champions.

Berikut ini kami berikan Prediksi susunan pemain dan live streaming AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming AS Roma vs Real Madrid pada pertandingan Grup G di Stadion Olimpico Roma ditayangkan TSB3 (K-vision) via channel Vidio.com Premier.

Pertandingan AS Roma vs Real Madrid disiarkan langsung Total Sports Blast 3 (TSB3) melalui K-vision mulai pukul 03.00 WIB.

Sedangkan live streaming AS Roma vs Real Madrid dapat diakses via channel Vidio.com (premier TSB3) yang sedang promo selama sebulan.