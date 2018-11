Hasil AS Roma vs Real Madrid Pertandingan Liga Champions Rabu Dini Hari, Los Blancos Menang!

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga AS Roma vs Real Madrid seru, kedua tim saling menyerang silih berganti dan diwarnai permainan keras.

Pertandingan Real Madrid vs AS Roma vs Real Madrid dalam babak pertama gameweek 5 Grup G Liga Champions di Stadion Olimpico, Roma, Rabu (28/11/2018) pukul 03.00 WIB dimenangkan Real Madrid dengan skor akhir 2-0.

Pertandingan Liga Champion 2018 ini berlangsung seru mulai dari menit awal, AS Roma dan Real Madrid silih ganti menyerang dalam sepuluh menit pertama laga babak pertama.

Namun, pergerakan bola kerap macet pada tiga perempat akhir lapangan.

Menit ke-7 Lucas Vazquez tampak menyentuh bola di areal kotak 16 Real Madrid setelah terlibat duel dengan Aleksandar Kolarov di laga Liga Champions 2018.

Namun, wasit Clement Turpin tak memberikan hadiah tendangan titik putih bagi AS Roma.

Permainan keras Los Blancos memakan korban yakni Stephan El Sharaawy, yang harus ditandu dan digantikan Justin Kluivert pada menit ke-22 di laga Liga Champion 2018 itu.

El Sharaawy mengalami masalah setelah betubrukan dengan Dani Carvajal, selang beberapa menit kakinya diinjak Luka Modric.

Walau demikian, agresivitas serangan tim tuan rumah tidak berkurang. Malah semakin menjadi-jadi setelah masuknya Kluivert.