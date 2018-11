Hotman Pertanyakan Kenapa Pertemuan KNKT dengan Keluarga Korban Lion AIR JT 610 Tertutup?

TRIBUN-MEDAN.COM - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mulai menyampaikan laporan awal hasil investigasi jatuhnya pesawat Lion Air penerbangan JT 610, Selasa (27/11/2018).

Hal ini pun menjadi perhatian pengacara kondang berdarah Batak, Hotman Paris Hutapea.

Hotman memang kerap memberikan pernyataan terkait musibah ini, bahkan ia meminta keluarga korban menyewa pengacara dari Amerika untuk menggugat Boeing.

Teranyar, Hotman bingung kenapa pertemuan KNKT dengan keluarga korban dilakukan secara tertutup.

"KNKT mengundang para keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air di Kantor Kementerian Perhubungan cuma sifatnya tertutup. Ada apa? Kenapa tiba-tiba diundang tapi semua sifatnya tertutup? Apa yang dirahasiakan dan untuk siapa dirahasiakan? why why why ... ," ucap Hotman dilansir dari akun instagram @hotmanparisofficial.

KNKT mendesak Lion Air untuk melakukan perbaikan atas budaya keselamatan di maskapai itu.

Hal itu disampaikan KNKT saat menyampaikan laporan awal investigasi KNKT dalam jumpa pers, Rabu (28/11/2018), sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid dan Rebecca Henschke.

Laporan awal mengungkap menit-menit terakhir sebelum pesawat Lion Air JT610 jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober lalu.