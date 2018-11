Sonie Fergina Citra Ikuti Kompetisi Ratu Sejagad Miss Universe 2018, Tonton Persiapan dan Busananya

"Persiapan yang terutama mental yah, karena akan bersaing dengan 95 negara, terus perlancar bahasa Inggris untuk public speaking bisa lebih bagus. Terus olahraga, bentuk otot di beberapa bagian tubuh,"

Puteri Indonesia 2018, Sonia Fergina Citra

TRIBUN-MEDAN.com - Puteri Indonesia 2018, Sonia Fergina Citra, akan berangkat menuju Bangkok, Thailand, Rabu (28/11/2018) hari ini.

Keberangkatannya tersebut untuk mengikuti kompetisi ratu sejagad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Miss Universe 2018.

Sonia yang merupakan Puteri Indonesia perwakilan dari Provinsi Bangka Belitung telah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari.

Beberapa hari yang lalu, Sonia dan Yayasan Puteri Indonesia mengadakan Konferensi Pers terkait keberangkatan Sonia.

Selain itu juga melakukan pertunjukan fashion show untuk kostum dan gaun yang akan digunakan oleh Sonia pada ajang kecantikan tertua di dunia tersebut.

Sebelum berangkat, Sonia menyempatkan untuk berpamitan dengan para rekan-rekannya serta keluarganya di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

Terlihat dari beberapa postingan di akun instagram @officialputeriindonesia,terlihat Sonia berfoto bersama para rekan dan kerabatnya.

Tak lupa pula ia memohon doa dan restu dari sang ibunda sambil mencium pipinya.

"Mother’s love Miss Universe Indonesia 2018 @soniafergina is ready to go to Bangkok - Thailand to compete in Miss Universe