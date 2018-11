Bank Mandiri Fokus Digital, Tanamkan Investasi hingga Rp 1,75 Tiliun untuk IT

TRIBUN-MEDAN.com - Bank Mandiri mengalokasikan Capex pada 2018 sebesar Rp 3,15 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran digunakan untuk IT sebesar Rp 1,75 triliun dan sisanya non IT.

Realisasi capex hingga sepuluh bulan pertama 2018 adalah sekitar 43 persen atau Rp 1,35 triliun.

Hal ini dikatakan Sunarto Xie selaku Senior Vice President Digital Banking Bank Mandiri pada Media Training Mandiri di University di Semarang, Kamis (29/11/2018).

Dikatakannya, sebesar 60 hingga 70 persen dari anggaran IT, digunakan untuk proses bisnis re-engineering, sebagian lainnya untuk security cyber tech dan memperbaiki app.

Dalam presentasenya berjudul New Experience on Mandiri Digital Banking, Sunarto mengatakan, Bank Mandiri terus melakukan pengembangan digital banking yang disebutnya sebagai Mandiri 4.0. Salah satu produknya adalah MandiriPay.

Ia menjelaskan, MandiriPay merupakan aplikasi pembayaran elektronik menggunakan teknologi QR sebagai metode transaksinya.

Nasabah, katanya, tidak membutuhkan bank tetapi yang dibutuhkan adalah aktivitas perbankan. Melalui Mandiri 4.0 ini, setiap orang dapat melakukan transaksi perbankan di mana pun dan kapan pun termasuk untuk pembayaran e-commerce atau pun ke banyak merchant.

"Bahkan untuk layanan customer service seperti buka rekening akan bisa dilakukan melalui app. Layanan ini akan segera kita launching," katanya.

Lebih lanjut Sunarto mengatakan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan dengan salah satu platform chatting dalam waktu dekat ini. Ia masih enggan menyebut platform tersebut.

(ew/tribun-medan.com)