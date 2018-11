LIVE Atletico Madrid Vs Monaco, Gol Sementara 2-0 Melalui Griezmann

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang berlangsung, live streaming Atletico Madrid Vs Monaco.

Laga ini digelar di Wanda Metropolitano, Madrid, Spanyol, yang telah di mulai pada pukul 00:55 WIB, Kamis (29/11/2018).

Skor sementara Atletico Madrid Vs Monaco 2-0 melalui gol bunuh diri Mukinayi dan Griezmann.

RCTI selaku pemegang hak siar Liga Champions menyiarkan live dan ekseklusif laga Atletico Madrid Vs AS Monaco.

5 Pertandingan Terakhir Atletico Madrid

25.11.18 LL Atletico Madrid Vs Barcelona 1 : 1

11.11.18 LL Atletico Madrid Vs Ath Bilbao 3 : 2

07.11.18 CL Atletico Madrid Vs Dortmund 2 : 0

03.11.18 LL Leganes Vs Atletico Madrid 1 : 1

31.10.18 CDR Sant Andreu Vs Atletico Madrid 0 : 1

5 Pertandingan Terakhir AS Monaco

25.11.18 L1 Caen Vs Monaco 0 : 1

12.11.18 L1 Monaco Vs Paris SG 0 : 4

07.11.18 CL Monaco Vs Club Brugge 0 : 4

04.11.18 L1 Reims Vs Monaco 1 : 0

28.10.18 L1 Monaco Vs Dijon 2 : 2

Head to Head Atletico Madrid Vs AS Monaco

19.09.18 CL Monaco Vs Atletico Madrid 1 : 2

Prediksi Skor: Atletico Madrid menang 3-0.

