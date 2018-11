Gubernur Sumut Tak Puas Kinerja ASN, Musa Rajekshah Tunggu Waktu Evaluasi Pimpinan OPD

TRIBUN-MEDAN.com-Rencana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah mewujudkan konsep 'The Right Man in The Right Place' di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi, akan terwujud dalam waktu dekat.

Guna merealisasikan niatan tersebut, alokasi anggaran tim ahli yang nantinya menilai kualitas dan kompetensi pejabat, sudah ditampung dalam APBD Sumut 2019. Bahkan saat ini, mekanisme pembentukan tim ahli tersebut masih terus berproses.

"Soal itu terus berlanjut dan berjalan. Kan tinggal tunggu waktu saja ini. Kan ada biayanya dan harus menggunakan APBD, dan APBD baru diketok. Nanti begitu (APBD) jalan, jalan semuanya itu," kata Edy Rahmayadi, di Kantor Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (29/11/2018).

Sebelumnya pada akhir September 2018, Edy mengatakan butuh tenaga ahli dalam kepemimpinannya membangun Sumut. Tenaga ahli tersebut merupakan profesor-profesor asal Sumut ataupun kaum intelektual Sumut yang kini berada di luar Sumut.

Kebutuhan akan tim ahli itu juga ditegaskan Edy ketika dalam 63 hari kepemimpinannya, Kamis (8/11/2018) lalu. Dimana dia menyatakan belum puas melihat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu. Edy mengatakan, ke depan masih banyak yang perlu dibenahi dan disinkronisasi antara tugas, pokok dan fungsi ASN sehingga hasil dan target yang akan dicapai optimal.

"Masih banyak perlu sinkronisasi tugas. Siapa berbuat apa, ini yang harus jelas," katanya.

Kondisi tersebut terus masih ia pelajari dan coba melakukan perbaikan di internal ASN Pemprov Sumut, termasuk instruksinya kepada ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar saban hari mengantongi selembar kertas berisi tupoksi mereka.

"Iya, termasuk hal itu (tupoksi ASN). Itu dia yang akan saya cek selalu supaya sampai ke tujuan dan target yang akan dicapai," katanya.

Musa Rajekshah sebelumnya juga mengatakan, pihaknya tetap akan menjadikan indikator dalam mengevaluasi pimpinan OPD di jajaran Pemprovsu, yang salah satunya tentang serapan anggaran.

"Betul memang (minimnya serapan anggaran) jadi bagian penilaian untuk evaluasi pimpinan OPD tersebut. Tapi itu tidak menjadi salah satu kriteria dalam hal kebijakan mengganti mereka," katanya.