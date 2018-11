Kutip Biaya Tes Urine dan Buta Warna, Kepsek SMK Negeri 6 Tanjungbalai Disidang

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Sekolah (Kepsek), SMKN 6 Tanjungbalai, Onyke Lasma Yanti, didakwa melakukan perbuatan korupsi, dengan cara melakukan kutipan tidak resmi uang untuk biaya tes urine dan tes buta warna.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yosep Manis, dalam dakwaan menyebutkan, Onyke membuat kebijakan dalam penerimaan calon siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online siswa baru Tahun Ajaran 2018 dengan persyaratan tambahan yaitu tes

urine dan tes buta warna untuk persyaratan pendaftaran ulang.

"Yang melakukan pemeriksaan tes mata adalah saksi Dr. Andriyeni dengan kesepakatan tarif jasa sebesar Rp 85.000 per orang dan yang melakukan pemeriksaan test urine adalah saksi Hamzah untuk melakukan pemeriksaan test urine dengan kesepakatan sebesar Rp100.000 untuk pembelian alat test urine yang dilaksanakan di SMKN 6 Tanjungbalai," ujar JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (30/11/2018)

Namun, sambung JPU Terdakwa kemudian mengajak Pengawas Satuan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Tanjungbalai Sojuk Fahriani dan pegawai honorer Maria Magdalena Simanjuntak (berkas terpisah) untuk melakukan pengutipan uang lebih dari biaya yang dihitung sebelumnya yakni Rp Rp 275.000 per orang. Artinya, sambung JPU bahwa dari perbuatan ketiganya terdapat kelebihan uang sebesar Rp 90.000 yang dimintakan kepada orang tua wali calon siswa.

"Orangtua siswa yang sudah melakukan pembayaran untuk tes urine bebas narkoba dan tes buta warna pada hari Selasa 10 Juli 2018 dan Rabu 11 Juli 2018," lanjut JPU.

Namun ternyata, penentuan nilai jumlah besaran uang tersebut tidak dilakukan rapat dengan guru atau orangtua siswa maupun dengan UPT Dinas Pendidikan Sumut yang ada di Tanjungbalai.

"Kebijakan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Gubsu No. 26 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumut, berkaitan dengan keuangan dan Pasal 26 ayat Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB," sebut JPU Yosep lagi.

Saat ditangkap tim Saber Pungli Polres Tanjungbalai, ditemukan uang kelebihan Rp 4.050.000 dari Rp 12.675.000 yang disinyalir berasal dari pengutipan terhadap 45 wali murid baru.

Kini Atas perbuatan tersebut, ketiga terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.