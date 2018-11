Menuju DBL Indonesia All-Stars 2018, Empat Pebasket Medan Tembus 50 Besar Honda DBL Camp

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lantai berdecit di Mess DBL Academy Pakuwon Mall Surabaya saat 250 atlet dari Aceh hingga Papua berjuang di Honda DBL Camp 2018, Kamis (29/11/2018).

Gelaran yang telah dimulai sejak 27 November – 1 Desember 2018 tersebut telah mengerecut menjadi 50 besar menuju DBL Indonesia All-Stars 2018.

Dari 10 atlet terbaik yang dikirimkan Sumut, terdapat 4 pebasket terbaik yang bertahan dari seluruh penilaian dari World Basketball Academy (WBA) Australia.

Mereka adalah Fredrick Fransisco (SMA Wahidin Medan), Erick (SMA Methodsit 2 Medan), Aldo Tarigan (SMA Sutomo 1 Medan). Sedangkan putri satu-satunya yang bertahan adalah Asima Tobing (SMA Cahaya Medan).

Meski gerimis menemani perjalanan para campers menuju satu-satunya akademi basket profesional berstandar internasional di Indonesia, hal tersebut tidak menyurutkan antusias mereka untuk melakukan latihan perdananya di Honda DBL Camp 2018.

Di hari pertama latihan Rabu kemarin (28/11) campers mendapatkan drill khusus yang sudah disiapkan oleh World Basketball Academy Australia.

Mereka telah melalui delapan drill yang terbagi dalam delapan stations yang bertujuan untuk meningkatkan fundamental mereka ketingkat yang lebih advance.

Salah satunya adalah di fase One on One Drill Station yang dipandu langsung oleh Mark Heron, pelatih WBA dan Nuke Tri Saputra, mantan pemain Timnas Indonesia dan alumni Honda DBL Indonesia All-star 2012.