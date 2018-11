Pesan Deddy Corbuzier, Menguak Bayaran Fantastis Artis Settingan 'Kenapa Gak Lu Bugil Aja', Menohok

TRIBUN-MEDAN.COM - Kekesalan Deddy Corbuzier meluap hingga dia membongkar seperti apa artis settingan dan bayarannya.

Deddy Corbuzier sindir artis dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

//

Baca: Kisah Asmara Muzdalifah, Tersipu Malu Ditanya soal Kekasih Fadel Islami hingga Usia oleh Jedar

Baca: Harga Artis Settingan Gosip, Vlog Terbaru Deddy Corbuzier, Sanksi 4 TV soal Vicky Prasetyo & Angel

Baca: Hotman Paris Beri Hadiah 65 Apartemen untuk Anaknya yang Lulus Kuliah Law School London

Deddy Corbuzier bongkar yang ternyata artis settingan mendapat bayaran tinggi.

Ya. Ternyata para artis settingan yang tampil di televisi ini dapat bayaran yang tak bisa dibilang murah.

Menurut Deddy Corbuzier, tarif atau harga artis settingan ini sangat, sangat penting untuk diketahui publik.

Presenter Deddy Corbuzier (Tribunnews/Jeprima)

Pembongkaran tarif dan harga artis settingan ini diungkap Deddy Corbuzier di laman Youtube pribadinya, Deddy Corbuzier, Kamis (29/11/2018).

Bahka, kini vlog Deddy Corbuzier yang berjudul "BERAPA RUPIAH SETTINGAN VICKY DAN ANGEL? (Di SIKAT KPI FINALLY!)" ini menempati urutan ke-18 trending topik di Youtube.

"Its very very important," tegas Deddy Corbuzier