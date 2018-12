Majda El Muhtaj: Pemolisian Demokratis Terkendala Rendahnya Pemahaman HAM

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Pemolisian demokratis di Indonesia masih menemukan beragam persoalan mendasar seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah personil dan kapabilitas sumber daya manusia Polri, serta rendahnya pemahaman Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan ini disampaikan Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj saat membacakan makalahnya yang berjudul makalahnya yang berjudul “Human Rights Education & Democratic Policing In Indonesia (A Case Study Of Regional Police Of North Sumatra)” pada International Conference on Human Rights Education di Western Sydney University, Australia, akhir Oktober lalu.

Menurutnya, pemolisian demokratis di Indonesia telah dan sedang dijalankan melalui dua pendekatan besar pemolisian, yakni pemolisian HAM dan pemolisian masyarakat.

Komitmen pada pemolisian demokratis ini, menurutnya, menggambarkan perubahan mendasar Polri dalam upaya merespons taraf perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat Indonesia dan mewujudkan Polri yang profesional, modern dan terpercaya.

Terkiat pemolisian demokratis, menurut Majda, harus ada upaya berkesinambungan untuk melakukan pendidikan HAM.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam kurun lima tahun terakhir bersama Pusham Unimed tahun 2013 di lima Polres dengan 68 responden, ditemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman HAM di lingkungan Polri relatif membaik, sekalipun kesadaran dan implementasi HAM dalam tugas pokok dan fungsi kepolisian masih sangat rendah.

Melalui metode focused group discussion (FGD) ditemukan persoalan utama yang acapkali menjadi kegundahan Polri adalah kegamangan dalam meletakkan pondasi kerja-kerja kepolisian dan kemampuan menyelaraskannya dengan prinsip, standar dan mekanisme HAM internasional dan nasional.

Di sinilah problematika dirasakan dengan berbagai alasan utama, yakni pendidikan HAM yang relatif sangat kurang dilakukan, termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja-kinerja Polri dalam konteks pemolisian HAM.

Penelitian ini justru menemukan bahwa sosialisasi terkait keberadaan Perkapolri HAM bagi anggota kepolisian di lingkungan Polda Sumut belum maksimal dilaksanakan dan belum merata pada semua tingkatan, baik di jajaran pimpinan Polda Sumut, polres, dan polsek.

“Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah terus berupaya memastikan langkah-langkah terukur dalam memantau dan mengawasi kinerja Polri dengan menggunakan pendekatan HAM,” ujarnya.

Pemolisian demokratis yang dilakukan secara maksimal dan penuh tanggung jawab, ujar Majda, mensyaratkan tidak saja pemahaman dan kecerdasan para pimpinan Polri di semua jenjang komando dan kewilayahan, tetapi juga keterampilan khusus yang mumpuni bagi setiap personil Polri yang bertugas secara langsung di lapangan dan berinteraksi dengan baik bersama masyarakat.

Majda yang juga Dosen Prodi Pendidikan PPKn ini berbicara pada sesi interaktif IV di Auditorium Utama University of Western Sydney berada satu panel dengan narasumber lainnya Kepala Ong Best Kongo, Ernest A Tshileling Ilung; Akademisi Monash University, Australia, Genevieve Hall; Peneliti University of Southern Queensland, Australia; Hemang Sharma dan Dosen Vietnam National University, Huong Ngo; yang dipandu oleh Dewan Ahli Eropa sekaligus mantan Ketua Ad Hoc Pendidikan HAM Perancis, Reinhild Otte.

Dalam pemaparannya Majda mengatakan, “Polri sebagai salah satu aktor keamanan di Indonesia dituntut untuk melakukan perubahan dalam paradigmatik yang terus-menerus harus dievaluasi serta juga dilakukan pembenahan-pembenahan. Salah satu kemajuan normatif yang signifikan adalah dengan adanya pengakuan dan upaya maksimal dalam menginternalisasi prinsip dan standar HAM dalam kinerja Polri,” kata Majda.

Melalui live streaming, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan, pihaknya selalu mendukung masyarakat yang adil dan berbelas kasih dan toleransi terhadap ras, agama maupun latar belakang yang berbeda. (*)