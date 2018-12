Reaksi Humas BNPB Sutopo tatkala Fotonya Masuk Halaman Depan Harian Terkemuka The Straits Times

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakata Timur, Rabu (10/2/2016). Reaksi Human BNPB Sutopo tatkala Fotonya Masuk Halaman Depan Harian Terkemuka The Straits Times.(Kompas.com/ Nabilla)

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berhasil mendapatkan predikat 'Asians of the Year 2018' dari harian terkemuka Singapura, The Straits Times.

Hal itu disampaikan Sutopo Purwo Nugroho melalui akun Twitternya, @Sutopo_PN, Minggu (2/12/2018).

Dalam postingannya, Sutopo juga mengunggah foto cover halaman depan atau headline dari The Straits Times.

Dari halaman depan itu, tampak Sutopo Purwo Nugroho masuk dalam halaman depan media terkemuka Singapura itu.

Melalui keterangan foto, Sutopo mengungkapkan jika warga Boyolali pasti bangga melihat fotonya yang terpampang di The Straits Times.

Lebih lanjut, Sutopo berpesan kepada pemilik rambut tipis atau kepala botak untuk selalu percaya diri.

Karena menurutnya, hal itu akan membuat semakin bersinar.

Wahai para pemilik rambut tipis atau kepala botak. Tetaplah percaya diri. Justru akan membuatmu makin bersinar," tulis Sutopo.