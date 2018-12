Coba Makan Pizza Terbesar saat Bulan Madu, Baim Wong dan Paula Verhoeven Kebingungan Menghabiskannya

Baim Wong dan Paula Verhoeven sedang berbulan madu di Amerika Serikat. Baim Wong dan Paula Verhoeven aktif membagikan kebersamaan mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi menjadi pasangan suami istri sejak 22 November 2018 lalu.

Kini keduanya sedang berbulan madu di Amerika Serikat (AS), tepatnya di California.

Baim Wong dan Paula Verhoeven aktif membagikan kebersamaan mereka saat bulan madu melalui channel YouTube mereka.

Dalam video berjudul "Bapau HONEYMOON. MUKBANG PIZZA TERBESAR di AMERIKA!" yang diunggah pada Senin (3/12/2018), Baim Wong dan Paula Verhoeven membagikan momen ketika mereka mencari sarapan.

Selama perjalanan naik mobil yang dipinjamkan kakak Baim Wong yang tinggal di AS, pasangan ini berdiskusi tentang menu sarapan mereka.

Paula Verhoeven awalnya ingin makan mie, namun teman Paula menyarankan untuk mencoba pizza terbesar di Amerika.

Setelah bingung mencari tempat parkir, akhirnya rombongan Baim Wong dan kakaknya sampai di kedai pizza 'Big Mama's & Papa's Pizzeria'.

Kedai tersebut nampak masih belum sepenuhnya buka dengan kursi yang belum tertata.

Namun Baim Wong tetap ingin memesan pizza terbesar yang mereka jual.

"I think it's too much, sayang," protes Paula Verhoeven yang terkejut dengan ukuran pizza yang dipesan Baim Wong.