Sudah Bisa Dipesan, Ini Prediksi Desain Toyota Avanza Terbaru

TRIBUN-MEDAN.com-Seperti sudah diketahui, Toyota sudah mulai membuka pemesanan buat Toyota Avanza generasi terbaru.

Rencananya Toyota Avanza terbaru ini akan diluncurkan tahun 2019 mendatang.

Meski sudah bisa dipesan, tapi desain dari Toyota Avanza terbaru ini masih dirahasiakan dan belum ketahuan.

Mau enggak mau jadi harus menerka-nerka nih kayak apa ya desainnya?

Dari situ tim GridOto.com mencoba membuat renderan sosok Toyota Avanza terbaru.

Basisnya masih menggunakan Toyota Avanza yang beredar sekarang.

Toyota Beberapa part Toyota All New Rush nempel di Toyota Avanza renderan GridOto.com

Rombakan dilakukan di area fascia, dengan mengambil fascia milik saudaranya, Toyota All New Rush.

Meski begitu enggak semua bagian All New Rush diambil ya, tapi hanya pada headlamp serta grilnya saja.

Sementara bumper masih mempertahankan milik Toyota Avanzalawas, dengan sedikit ubahan di area air dam.

Selain itu buat mempermanis tampilannya, spion juga diganti dengan milik All New Rush.

Motor1 Pelek Toyota C-HR diambil untuk pelek Toyota Avanza baru.

Meski begitu, buat menimbulkan kesan gagah, GridOto.com memilih desain pelek menggunakan milik Toyota C-HR.

Pemilihan pelek ini juga agar Toyota Avanza baru nanti enggak terlalu terlihat All New Rush wanna be. (motorplus.gridoto.com)