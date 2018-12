Chelsea Setiap Minggu Gelar Pertemuan dengan Eden Hazard agar Tetap Bertahan di Stamford Bridge

TRIBUN-MEDAN.com-Chelsea melakukan segala upaya untuk mempertahankan penyerang andalan mereka, Eden Hazard.

Pelatih Chelsea saat ini, Maurizio Sarri, mengungkapkan kerja keras yang klubnya lakukan demi seorang Eden Hazard.

Menurut Sarri, Chelsea melakukan pertemuan rutin dengan Hazard untuk membahas perpanjangan kontrak.

"Saya tahu betul bahwa klub selalu bernegosiasi dengan manajer Eden Hazard setiap minggu jadi jika ada perkembangan baru, mereka akan segera menelepon saya," ujar Sarri seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Saya menginginkan Eden Hazard di sini jika ia mau bertahan," ucap Sarri.

Bagi Sarri, Hazard merupakan salah satu pemain terpenting saat ini.

Sarri bahkan tak ragu untuk menyebut Hazard sebagai pemain yang sangat spesial.

Namun Sarri juga menyerahkan semua keputusan perpanjangan kontrak kepada Eden Hazard.

Kontrak Hazard bersama Chelsea memang baru akan berakhir pada 30 Juni 2020.

Akan tetapi, Hazard telah berulang kali menunjukkan hasratnya untuk hengkang ke klub lain sejak musim panas tahun ini. (*)

Artikel ini sudah terbit di BolaSport dengan judul Setiap Minggu, Chelsea Selalu Membujuk Eden Hazard untuk Bertahan