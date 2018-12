Karsinoma Nasofaring USU dan Indocafe Foundation Gelar Konferensi Internasional

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah sukses menggelar 1st National Conference of Nasopharyngeal Carcinoma yang berlangsung di Toba Beach Hotel Pulau Samosir, 18-20 Oktober 2018 lalu, Pusat Unggulan Iptek Karsinoma Nasofaring Universitas Sumatera Utara (PUI KNF USU) akan menggelar acara lanjutan yang lebih luas jangkauan dan skala kegiatannya.

Pada tanggal 6-7 Desember 2018, PUI KNF USU yang didukung sepenuhnya oleh Indocafe Foundation akan melaksanakan The First (1st) International Conference of Nasopharyngeal Carcinoma.

Acara yang bertema "Healthier and Happier Life with Better Understanding of Nasopharyngeal Carcinoma" akan digelar di Auditorium USU dan Grand Mercure Hotel Medan.

Dr. dr. Farhat, M.Ked selaku Ketua Panitia The1st International Conference of Nasopharyngeal Carcinoma, menjelaskan bahwa Karsinoma Nasofaring (KNF) adalah jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut.

Pada saat ini, kata Farhat, KNF makin banyak dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini makin diperparah dengan masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan tentang gejala dini dari penyakit ini.

"Kebanyakan pasien KNF datang dalam keadaan stadium lanjut dan hal ini membuat pengobatan penyakit ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan yang datang berobat dalam stadium dini. Pengobatan pasien KNF memerlukan penanganan yang multidisiplin dan memerlukan biaya yang sangat mahal dalam hal radioterapi dan kemoterapi," ujarnya Rabu (5/11/2018).

Masih dijelaskan Farhat bahwa Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan dan wadah kepada peneliti, ilmuwan, mahasiswa dan praktisi medis untuk menyajikan dan berbagi inovasi terbaru. Selain itu bermanfaat juga untuk berdiskusi, berbagi, bertukar pikiran dan memperluas pengetahuan, pandangan, dan kemajuan terbaru dalam penelitian karsinoma nasofaring.

"Sasaran kegiatan ini adalah dokter yang mendalami bidang onkologi bedah kepala dan leher dari manca negara dan berbagai institusi yang ada di Indonesia, peneliti, ilmuwan, mahasiswa dan praktisi medis baik dari akademisi maupun praktisi," terangnya.

Lebih lanjut Dr. dr. Farhat, M.Ked menyampaikan bahwa konferensi pada hari pertama diperkirakan akan dihadiri 1500 peserta dari kalangan mahasiswa baik dari USU maupun institusi pendidikan swasta lainnya yang ada di Sumatera Utara.