Sekjen Kemendag Pantau Stok Sembako di Pusat Pasar, Puji Kestabilan Harga di Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih meninjau langsung kesediaan stok kebutuhan pokok Pusat Pasar Medan, Rabu (5/12/2018).

Dalam peninjauan tersebut, keduanya yang juga didampingi Kadisperindag Sumut, Alwin dan Kepala Bulog Sumut, Benhur berinteraksi langsung kepada para pedagang yang ada di Pusat Pasar tersebut.

“Saat peninjauan ke Pusat Pasar, semua harga kebutuhan pokok stabil dan hal tersebut tentunya tak ada alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga saat menjelang Natal dan Tahun Baru mendatang,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, Rabu (5/12/2018).

Ia menjelaskan, kestabilan harga di pasar yang ada di Medan tersebut juga bahkan lebih baik dibandingkan di daerah yang ada di provinsi lain. Pasokan cukup, jadi tidak ada asalkan untuk menaikkan harga.

“Hasil pantauan di Pusat Pasar Medan, untuk beberapa komoditas seperti harga Cabai Merah bahkan turun dari Rp20ribu per kg menjadi Rp17ribu per kg, harga Daging stabil di angka Rp 110ribu per kg, harga Beras stabil dikisaran Rp10.500 hingga Rp12.500 per kg. Begitu juga dengan beberapa kebutuhan pokok lainnya,” jelasnya.

Ia menerangkan, walau harga komoditas di pasar tradisional terbilang stabil, tetapi tetap harus waspada apalagi sebentar lagi akan memasuki hari besar keagamaan yaitu Natal dan juga Tahun Baru.

“Jangan sampai Natal dan Tahun Baru membuat masyarakat takut karena akan ada kenaikan harga. Oleh karena itu kita harus tetap waspada dan kalau perlu akan dilakukan operasi pasar (OP) dan beberapa tindakan lainnya untuk menstabilkan harga,” terangnya.

Ia meminta, pemerintah daerah agar memantau dan melaporkan perkembangan harga harian di pasar pantauan agar dapat menghadapi potensi kenaikan permintaan bahan kebutuhan pokok.

“Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melaporkan perkembangan kelancaran distribusi dan jumlah pasokan bahan kebutuhan pokok,” ungkapnya.

(pra/tribun-medan. com)