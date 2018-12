Maia Estianty Diberikan Pertanyaan soal Keinginan Miliki Anak dari Irwan Mussry, Jawabannya Disoroti

Potret mesra dan bahagia semakin sering Maia Estianty dan Irwan Mussry bagikan melalui media sosial mereka. Tak jarang, keduanya saling memberikan pesan dan komentar manis pada unggahan masing-masing.

TRIBUN-MEDAN.com - Maia Estianty dan Irwan Mussry kini tengah menikmati momen bahagia mereka sebagai pasangan suami istri.

Maia Estianty dan Irwan Mussry telah sah menikah lebih dari sebulan sejak 29 Oktober 2018.

Irwan dan Maia menikah (Instagram/irwanmussry)

Sebelum menikah dengan Irwan, Maia Estianty lebih dulu membina rumah tangga dengan Ahmad Dhani.

Dari pernikahan yang dibangun selama 12 tahun, keduanya dikaruniai 3 orang putra, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani.

Meski berstatus ayah sambung, Irwan Mussry juga tampak dekat dengan ketiga putra terdahulu Maia Estianty.

Pada momen pernikahannya, Irwan sempat mengunggah fotonya bersama anak-anak Maia.

Irwan mengucap terima kasih atas sambutan hangat dari Al, El dan Dul yang diberikan padanya.

"Thank you gentlemen for the warm welcome. I'm thrilled to be embarking on this new journey with you @alghazali7 @elelrumi @duljaelani,"