Tilik Potret Menawannya Deretan Selebriti Berikut saat Pemotretan dengan Tema Princess Disney

Sejumlah artis seperti Inul, Ariel Tatum, Marissa Nasution, Sarwendah, Vicky Shu, Angel dan Kezia Karamoy juga Prilly Latuconsina turut berpartisipasi. Mereka berfoto dalam tema everless beauty.

TRIBUN-MEDAN.com - Fotografer terkenal Fandy Susanto yang memiliki jasa pemotretan FD PHOTOGRAPHY, kembali mengajak sederet artis terkenal tanah air untuk photoshoot.

Kali ini pemotretan bertema "Everless Beauty".

Sejumlah artis seperti Inul, Ariel Tatum, Marissa Nasution, Sarwendah, Vicky Shu, Angel dan Kezia Karamoy juga Prilly Latuconsina turut berpartisipasi.

Para artis cantik itu bergaya ala tokoh princess Disney, seperti Snow White, Mulan, Cinderrella, Ariel, Aurora, Rapunzel dan masih banyak lagi.

Fandy pun mengucapkan terima kasih kepada para artis yang berpartisipasi dalam project-nya.

Berikut postingan FD PHOTOGRAPHY di Instagram.

"Every women have their own dream to be a princess..

You Are never too old to set another goal or to dream a New Dream...

Proudly Presents “Everless Beauty”

@fdphotography90 @fdphotographybeauty @fdphotographyofficial .