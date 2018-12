17 Medali Emas Mengantarkan Perguruan Inkanas Juarai Kajati Sumut Open 2018

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perguruan Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Sumut berhasil menyabet gelar juara umum Kejuaraan Kajati Sumut Open I/2018 di GOR Mini Disporasu, Jl. Williem Iskandar, Medan, Jumat (7/12/2018).

Gelar terbaik tersebut diraih usai para karatekanya mendominasi dengan raihan medali 17 emas, 13 perak, dan 23 perunggu.

Sedangkan tuan rumah FORKI Medan hanya mampu meraih posisi runner up dengan raihan 14 medali emas, 8 perak dan 14 perunggu. Dan di tempat ketiga ada Perguruan Wadokai Sumut dengan 9 emas, 2 perak, dan 3 perunggu.

Ketiga perguruan ini juga mendominasi atlet perih Best Of The Best (BOB) Rifky Ardiansyah kumite BOB pemula putra (FORKI Medan), Mei Viona kumite BOB pemula putri (Wadokai), M Hafiz kumite BOB cadet putra (Inkanas), Arnela kumite BOB cadet putri (Wadokai).

Kemudian, Rizky Lawyer kumite BOB junior putra (Wadokai), Jihan Nur Savira kumite BOB junior putri (Inkanas), M Arif Fadillah kumite BOB senior putra (FORKI Medan), dan Novia Sinaga kumite BOB senior putri (Inkanas).

Kajati Sumut, Fachruddin Siregar menuturkan dirinya bangga bisa menjadi bagian lahirnya atlet karate muda Sumut.

"Kami sediakan piala bergilir artinya Kejuaraan Kajatisu ini akan rutin setiap tahunnya digelarnya. Harapannya tidak hanya sebagai kejuaraan tingkat Sumut saja tapi bisa menjadi tingkat nasional," ungkapnya.

Sementara, Ketua Perguruan Inkanas Sumut, Umar Zunaidi Hasibuan yang bangga Kajatisu Open bisa menjadi bukti bahwa semua orang bisa ikut andil di dalam pembangunan olahraga.

"Kami sangat mengapresiasi atas adanya kejuaran Kajatisu Open yang digagas FORKI Medan seperti ini, menunjukkan kepedulian terhadap atlet Sumut. Semoga hal ini bisa menjadi contoh pihak lainnya untuk perkembangan prestasi atlet Sumut ke depannya," ucap pria yang juga menjabaf Walikota Tebingtinggi ini.



Terakhir, Ketua FORKI Medan Hasrul Benny Harahap menjelaskan event ini adalah bukti konsistensi FORKI Medan dalam mengembangkan pembinaan olahraga.

"Kami yakin lewat even ini olahraga karate semakin menjadi andalan Medan dan Sumut terutama pada PON 2024 mendatang," tandasnya.

Sperti diketahui Kejuaran tingkat daerah yang diadakan Kejati Sumut ini diikuti 1.125 karateka yang berasal dari 22 kabupaten/kota di Sumut, mempertandingkan lima kategori dengan 56 kelas.

(cr10/tribunmedan.com)