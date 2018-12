Artis Ini Lakukan Laser Miss V, Hingga Operasi Organ Intim untuk Membersihkan 'Sisa-sisa' Mantan

Teknologi meremajakan organ intim wanita dengan cara operasi maupun dengan cara laser atau dikenal dengan istilah laser vagina tightening (LVT) kini tengah menjadi tren. Bahkan LVT disebut sebagai memperketat vagina dan operasi untuk membersihkan bagian dalamnya.

TRIBUN-MEDAN.COM - Seperti yang diungkapkan penyanyi internasional Mel B.

Ia mengatakan bahwa dirinya telah menjalani operasi vagina untuk menghilangkan 'semua sisa-sisa' dari mantan suaminya, Stephen Belafonte.

Mantan anggota Spice Girl ini menjalani prosedur peremajaan vaginasetelah meninggalkan suaminya.

Dia menyamakan prosedur ini dengan perawatan yang biasa dilakukan seorang korban perkosaan.

Wnaita berusia 43 tahun itu sedang menghadiri acara Jessie Ware’s podcast Table Manners ketika penyanyi Champagne Kisses bertanya tentang 'peremajaan' yang telah dia jalani.

Melanie 'Mel B' Brown dan Stephen Belafonte attend the 5th annual Critics' Choice Television Awards at The Beverly Hilton Hotel on May 31, 2015 in Beverly Hills, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)