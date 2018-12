Jauh dari Kesan Menyeramkan, Pemakaman di Kota Ini Bakal Bikin Kamu Terpukau

The Merry Cemetery of Sapanta

Merry Cemetery dibuat untuk menghilangkan suasana menyeramkan ketika masuk ke dalam area pemakaman.

TRIBUN-MEDAN.com - Merry Cemetry adalah komplek pemakaman yang dibuat dengan konsep yang berbeda dari pemakaman yang biasa kita kenal pada umumnya.

Biasanya pemakaman mempunyai kesan sebagai tempat yang sedih dan menyeramkan.

Namun, tidak demikian dengan Merry Cemetery.

Pada awalnya, Merry Cemetery di prakarsai oleh Stan Ioan Pastras, dengan konsep pemakaman yang lucu dan menghibur, pemakaman ini menjadi pekuburan paling unik di dunia.

Pekuburan Merry ini terletak di Kota Sapanta, daerah Maramures, Rumania dikenal dengan batu nisan dan salib dengan corak, gambar dan warna yang lucu.

The Merry Cemetery of Sapanta (Instagram/patronatosanvincenzo)

Pada batu nisan di pekuburan ini, ada gambar yang melukiskan momen kehidupan dan pekerjaan orang yang dikubur di bawahnya.

Pada salibnya pun dibawah gambar tokoh yang dikuburkan kadang dituliskan dengan kata-kata yang menimbulkan kesan lucu seperti "The Mother's in Law Cross," dan "I died because Death forced me."

Stan Ioan Patras adalah pematung yang tidak terkenal pada tahun 1935, dia adalah orang pertama yang mengukir batu nisan di salah satu salib tersebut.

Sejak saat itu, banyak yang mengikuti jejak Stan Ioan Patras, lebih dari 800 batu nisan dan salib yang terbuat dari kayu menggambarkan kehidupan orang yang telah meninggal tersebut.