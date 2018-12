Ternyata hanya 10 Persen Penderita Kanker Nasofaring yang Didiagnosis Dini

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ternyata hanya 10 persen penderita Kanker Nasofaring (KNF) atau kanker pada rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut yang didiagnosis positif kanker pada stadium satu (dini).

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua KODI Onkologi Bedah Kepala Leher, Dr Marlinda Adham, saat menjadi pembicara pada event 1st International Conference of Nasopharyngeal Carcinoma (NPC) bertema "Healthier and Happier Life with Better Understanding of Nasopharyngeal Carcinoma" di Auditorium USU dan Grand Mercure Hotel Medan pada tanggal 6-7 Desember 2018.

Dr. Marlinda mengatakan adanya penundaan diagnosa bisa karena pengetahuan dokter ataupun pasien yang tidak mau berobat padahal sudah merasakan gejala.

Padahal kata Marlinda jika didiagnosis lebih cepat pada stadium dini maka akan membuat proses penyembuhan yang lebih baik.

"Tergantung dokternya, banyak atau tidak dia menangani kanker nasofaring dan dia akan bisa mendiagnosis kanker dalam stadium yang dini. Dari pasien saat ada gejala, dia tidak mau berobat. Saat harus dibiopsi seringkali keluarga juga mengatakan jangan dibiopsi karena nanti tumor akan makin besar. Itu adalah persepsi yang salah," ujarnya.

Tonton video lengkapnya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Semakin Terbuka ke Publik, Bella Shofie Bagikan Foto saat Persalinan Ditemani Sang Suami

Malaysia Singapura Tegang, Singapura Berani Ancam Kerahkan Kapal Perang!

Pasangan Ini Dilarang Berkunjung ke Amerika Selamanya karena Salah Mengisi Formulir Visa

Lebih lanjut, ternyata gejala penyakit tersebut juga sangat mirip seperti gejala infeksi saluran pernafasan.

"Karena dia dibelakang hidung, seringkali tumor tersebut tersembunyi dan kalau kecil dia hanya menyebabkan sumbatan pada saluran tuba yang keluhannya adalah telinga yang tertutup seperti orang pilek dan kemudian kadang berdenging," terangnya.