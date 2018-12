Video Audisi Penyanyi Medan Nashwa Zahira Paling Banyak Ditonton di Youtube Tahun 2018

TRIBUN-MEDAN.com-Video yang menampilkan audisi penyanyi remaja asal Medan, Nashwa Zahira di ajang Indonesian Idol Junior, menjadi video Youtube Indonesia yang paling banyak ditonton pada tahun 2018.

Pengumuman ini ditampilkan oleh Youtube hari ini sebagai tradisi tahunan YouTube menjelang akhir tahun. Video berjudul “Suara Nashwa, bikin Kak Rizky pingsan! - AUDITION 2 - Indonesian Idol Junior 2018” yang diunggah 7 September lalu itu telah dilihat lebih dari 31 juta kali.

Video ini hanya kalah dari video berjudul Jaran Goyang - Odong odong Karawang Singa Dangdut MAHAPUTRI 25 Januari 2018 yang telah ditonton 42 juta kali. Namun, dibandingkan video audisi Nashwa, video ini diunggah lebih dulu yaitu sejak akhir Januari.

Adapun video musik dari Indonesia yang paling banyak ditonton selama tahun ini adalah video lagu Siti Badriah yang berjudul Lagi Syantik yang telah ditonton 426 juta kali dan lagu Via Vallen berjudul Reach for The Stars yang menjadi theme song Asian Games.

Meskipun berjaya di Youtube, nyatanya langkah Nashwa telah terhenti di Indonesian Idol pekan lalu. Ia kalah dalam perolehan voting pemirsa RCTI. Voting pemirsa menghasilkan 4 kontestan tersisa.

Empat Kontestan Indonesian Idol Junior itu adalah Anneth, Deven, Gogo, dan Raisya. Raisya adalah kontestan dengan perolehan voting yang juga tidak aman bersama dengan Nashwa. Namun, Raisya akhirnya bisa lolos ke babak Road to Grand Final Indonesian Idol Junior 2018.

Youtube Rilis Rewind 2018

YouTube Rewind kembali hadir di penghujung tahun ini. Video Rewind menjadi tradisi tahunan YouTube menjelang akhir tahun yang menampilkan kompilasi trending sepanjang tahun serta YouTuber populer di dunia.

Video dibuka dengan aktor dan rapper kawakan Will Smith dan disambung dengan YouTuber pengulas gadget Marques Brownlee di dalam sebuah bus dengan gerombolan YouTuber lainnya.

Tahun ini, YouTube Rewind mengusung tema Fortnite dengan judul Everyone Controls Rewind. Video diramaikan sejumlah YouTuber populer, seperti Casey Neistat, Lilly Singh, dan Liza Koshy. Ada dua YouTuber Indonesia ikut bergabung.