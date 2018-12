Foto Gempita yang Baru Diunggah Tembus 1,3 Juta Like Netizen, Gisella: Sesuatu Hilang dari Hidupku

TRIBUN-MEDAN.COM - Dikenal sebagai pasangan serasi yang selalu mesra dan jauh dari gosip, rupanya pernikahan Gisella Anastasia dan Gading Marten tak bisa luput dari perpisahan.

Setelah menikah lebih dari 5 tahun, Gisella Anastasia mengagetkan publik dengan keputusannya yang menggugat cerai sang suami, Gading Marten, pada Senin (29/11/2018) lalu.

Meskipun memutuskan untuk berpisah, nyatanya Gading Marten dan Gisella Anastasia sepakat berpisah secara baik-baik.

Keduanya juga berusaha menjaga komunikasi agar bisa selalu memberikan curahan kasih sayang kepada anak semata wayang mereka, Gempita Nora Marten.

Tak bisa dipungkiri, keputusan besar ini memang bukan pilihan yang mudah.

Melalui acara Nebeng Boy bersama Boy William, Gisel pun mengungkapkan perasaannya perihal rumah tangganya yang harus berakhir di meja hijau.

Mantan peserta Indonesian Idol itu mengaku bila ada hal yang hilang dalam hidupnya.

"Ya pasti dong. Something missing in my life (sesuatu hilang dari hidupku), pasti." ungkap Gisel dengan mata berkaca-kaca.

"Boy, tahun depan edisi Valentine ajak gue ya (jadi bintang tamu Nebeng Boy)," kata Gading saat ditelepon Gisel dalam video berjudul Gisel & Gempi DICULIK Boy William! di kanal YouTube Boy William, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (7/12/2018).

"Deal, deal ha ha ha," jawab Boy sambil mengacungkan jempol.