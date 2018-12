Tempat Nongkrong Gaya Industrial di Medan Ada di Fricle, Punya Spot Foto

Pengunjung Fricle berfoto di depan kafe yang terletak di Jalan Jalan SMTK Dalam No 8, Padang Bulan Selayan I, Kota Medan. Meski mengalamai perubaha nama, suasana Fricle masih sama seperti label sebelumnya.

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebuah kafe di Jalan SMTK Dalam No 8, Padang Bulan Selayan I, Kota Medan, memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah kafe bernama Fricle.

Bangunan yang sudah berdiri selama sekira empat tahun ini sudah berubah nama hingga dua kali.

Bagi Anda yang tidak asing dengan tempat ini, kafe ini dulunya bernama Kongbox. Kongbox kemudian berubah nama menjadi [Bukan] Kongbox dan pada Agustus 2018, tempat ini dilabeli Fricle.

Membawa nama baru, kafe bertagline Your Friends at Your Place, Fricle ingin menjadi sahabat bagi setiap pengunjung yang datang.

"Ada sedikit masalah internal dari ownernya. Ownernya ada tiga. Nah, owner yang lain berinisiatif untuk melanjutkan tempat ini," ungkap Supervisor Fricle Taufik Hidayat.

Laki-laki yang berasal daru Bandung ini bahkan mengaku tempat ini sempat tutup selama satu minggu.

"Kemudian dilakukan diskusi. Muncullah nama Fricle. Kebijakan dari ownernya sendiri. Tiba-tiba muncul saja nama Fricle. Agal jauh beda sih, dari nama sebelum ini," ujarnya kemudia tertawa.

Meski telah berubah nama, kafe ini tetap dipertahankan bangunannya. Tempat makan bergaya industrial ini tetap menarik minat masyarakat terutama anak Medan untuk berkunjung ke sini.

Saat anda memasuki halaman kafe dua lantai ini, Anda akan menemukan dua box besar bewarna kuning dan oranye yang masing-masing berada di sisi kanan dan depan kafe. Dua spot ini menjadi andalan pengunjung untuk berfoto.