Sambut Kemeriahan Natal 2018, Berikut Himpunan Lagu Natal, Lirik dan Videonya

Terutama bagi kamu yang merayakan Hari Natal, pasti kerap mendengar dan bahkan menyanyikan beberapa lagu Natal terpopuler

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap tahun bermunculan lagu Natal yang dirilis oleh penyanyi baik dalam maupun luar negeri.

Namun, ada lagu Natal terpopuler yang kerap di putar di Hari Natal.

Untuk menyambut Hari Natal 2018, lagu Natal terpopuler memang cocok dinyanyikan saat itu

Mungkin sejumlah lagu Natal yang populer sudah tak asing lagi di telinga kita

Berikut 7 Lagu Natal Paling Populer beserta lirik dan videonya;

1. Lagu Natal 'The First Noel'

Lirik Lagu Natal 'The First Noel'

The First Noel, the Angels did say

Was to certain poor shepherds in fields as they lay

In fields where they lay keeping their sheep

On a cold winter's night that was so deep.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel!

They looked up and saw a star

Shining in the East beyond them far

And to the earth it gave great light

And so it continued both day and night.

Noel, Noel, Noel, Noel

Born is the King of Israel!