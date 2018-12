IM3 Ooredoo Hadirkan Paket Obrol Hemat mulai Rp 2.000

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - IM3 Ooredoo kembali mengeluarkan paket komunikasi terhemat, dimana sebelumnya mengeluarkan paket Internet mulai dari Rp 2.000 mendapatkan 1GB Full 24 Jam yang bisa diambil di *123*111#.

Saat ini, IM3 Ooredoo kembali memanjakan pelanggannya terutama yang menyukai telponan, Paket Nelpon dari IM3 Ooredoo mulai dari Rp 2.000 ke semua operator.

“Untuk paket Nelpon bulanannya hanya Rp 40.000 bisa nelpon ke sesama sepuasnya dan ke semua operator selama 250 Menit. Paket Nelpon ini bisa diambil pelanggan di *123*999#,” ujar Sales Area Manager Indosat Ooredoo Medan, Sembodo Budiharto.

Ia menjelaskan, IM3 Ooredoo memiliki keunggulan pada kestabilan jaringan serta jaringan yang lebih luas. Apalagi sekarang dalam tahap penambahan jaringan 4G Plus dan 3G U900 yang akan meratakan wilayah Medan.

“Menikmati pengalaman jaringan baru, kami hadirkan jaringan terbaik atau best network dan produk terbaik (best product) baik paket internetan & paket nelponnya,” jelasnya.

Ia menerangkan, Paket nelpon IM3 Ooredoo sangat bisa bersaing dengan kompetitor lain, selain melalui UMB *123*999# paket Nelpon ini juga bisa diambil di MOBO Outlet. Sehingga tidak hanya end user yang mendapatkan keuntungan namun dari sisi retail outlet juga.

“Team promo IM3 Ooredoo juga menyasar beberapa sekolahan serta perumahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk menebarkan solusi komunikasi hemat dengan IM3 Ooredoo hanya di *123*999#,” terangnya.

