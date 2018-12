Sering Ditanya Kapan Nikah? Video Ini Akan Membantu Anda Menjawabnya

TRIBUN-MEDAN.com-Artis Deddy Corbuzier memang kerap angkat bicara dan memberikan pendapatnya terkait dengan hal-hal yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat.

Melalui video yang diunggah channel YouTube Deddy Corbuzierpada Senin (10/12/2018), ayah dari Azka Corbuzier ini mengungkapkan pendapatnya tentang pertanyaan 'Kapan nikah?' yang kerap ditujukan kepada pemuda berusia di bawah 30 tahun.

Deddy Corbuzier pun mengaku pernah juga ditanyai pertanyaan serupa mengingat dirinya kini tengah menduda.

Menurutnya, pertanyaan tersebut biasanya ditujukan kepada pemuda usia 25 tahun atau yang mendekati usia 30 tahun.

Deddy Corbuzier mengungkapkan jika pertanyaan 'Kapan nikah?' dapat ditanyakan oleh siapa pun mulai dari kerabat, teman, hingga orang tak dikenal.

Ia pun mengajarkan jawaban yang menurutnya benar ketika ditanyai pertanyaan tersebut.

"Paradigma orang biasanya get married before 30. It's wrong! Get married when you are ready (Menikahlah ketika kamu sudah siap)," kata Deddy Corbuzier dengan tegas.

"Bukan when you are 30, atau before 30. No! Get married when you are ready!," tegas Deddy Corbuzier.

Tak hanya sekedar menjawab, Deddy Corbuzier pun juga menambahkan pertanyaan balasan bagi yang menanyai 'Kapan nikah?'.

"Jadi kalau lu ditanya sama orang 'Kapan nikah?', 'when I'm ready, are you? (saat aku sudah siap, kamu sendiri bagaimana?)' baleslagi ke dia!," tambah Deddy Corbuzier.

Ia pun mempersilakan bagi orang yang menikah sebelum diri mereka siap.

"Kalau lu mau nikah dulu sebelum lu siap, ya silakan, mau makan batu juga boleh, hidup hidup lu juga, right?" pungkas Deddy Corbuzier.

Berikut video lengkapnya: