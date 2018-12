Foto-foto Seksi Marion Jola, Raih Penghargaan Artis Pendatang Baru Terbaik dari MAMA 2018 di Korea

Marion Jola, penyanyi pendatang baru asal Indonesia dinobatkan sebagai Best New Asian Artist Indonesia dari Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018.

TRIBUN-MEDAN.COM - Jebolan Indonesian Idol, Marion Jola menerima trofi kemenangannya itu di panggung MAMA 2018 yang berlangsung di Dongdaemun Design Plaza, Seoul, Korea Selatan, Senin (10/12/2018).

"Here's for dream hardwork and love I love you all!!! Been MAMA fans since 2013 and now being able to hold the trophy, Best New Asian Artist Indonesia, super happy and greatfull'," tulis Marion Jola di akun Instagram-nya, @lalamarionmj, seperti dikutip Kompas.com, Senin (10/12/2018) malam.

"Ini untuk mimpi kerja keras dan cinta aku mencintaimu semua!!! Telah menjadi penggemar MAMA sejak 2013 dan sekarang mampu memegang trofi Best New Asian Artist Indonesia, super senang dan bersyukur."

Selain mendapat penghargaan, ia juga berkesempatan untuk tampil di hadapan artis-artis K-pop dan negara Asia lainnya.

Penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini pada bulan Juni 2018 lalu merilis single baru yang berjudul "Jangan" berduet dengan Rayi Putra Rahardjo

Wanita kelahiran 12 Juni 2000 (usia 18 tahun) ini juga pernah melambungkan namanya saat dikait-kaitkan dengan kasus tersebarnya video panas yang disebut-sebut mirip dirinya yang dalam video terdengar suara bilang "jangan" saat direkam oleh si pria.

Sebelumnya, nama-nama seperti Agnez Mo serta Raisa dan Isyana juga pernah diganjar penghargaan dari Mnet Asian Music Awards (MAMA).

Tahun ini, MAMA digelar di tiga negara.