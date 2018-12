Gading Marten Raih Piala Citra 2018, Irwan Mussry Ucapkan Selamat dan Beri Hadiah Mewah

Mendapat penghargaan yang sangat bergengsi, Gading Marten banjir ucapan selamat dari para sahabat dan penggemarnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Festival Film Indonesia 2018 atau FFI 2018 baru saja digelar pada Minggu (9/12/2018).

Terdapat 22 kategori yang dipilih dari film yang tayang 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018.

Dengan mengangkat tema Film Bagus, Citra Indonesia, satu persatu pemenang telah diumumkan.

Gading Marten juga turut mendapatkan Piala Citra 2018 dengan kategori aktor pemeran utama terbaik.

Mendapat penghargaan yang sangat bergengsi, Gading Marten banjir ucapan selamat dari para sahabat dan penggemarnya.

Bahkan Gading Marten juga mendapatkan ucapan langsung dari suami Maia Estianty, Irwan Mussry.

Tak hanya itu, Gading Marten ini juga mendapatkan hadiah mewah dari Irwan Mussry.

Suami Maia Estianty ini mengunggah foto Gading Marten dan memberikan ucapan selamat.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram @irwanmussry.

(Instagram irwanmussry)

"Congratulations to the very talented @gadiiing for the Best Actor win at last night's #FFI2018. A well deserved win indeed! Wishing you continued success in all your future projects !," tulis Irwan Mussry.