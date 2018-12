Kabar Terbaru Lindswell Kwok - Menguak Sosok Asli Lindswell Kwok dari Desainer & Cantik saat Nikah

TRIBUN-MEDAN.COM - Di tengah kebahagiaan Lindswell Kwok melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Achmad Hulaefi dan kabar orangtua & keluarga Lindswell Kwok tidak menghadiri pernikahan putrinya.

Desainer baju yang merancang gaun pernikahan Lindswell Kwok, Rika Wirtjes mengungkapkan bagaimana sosok asli Ratu Wushu penyabet emas itu Asian Games itu.

Setelah pasangan atlet wushu Lindswell Kwok dan Achmad Hulaefi telah menggelar resepsi pernikahan mereka, sosok Lindswell di mata sang desainer pun terkuak.

Seperti yang diketahui, Lindswell tentunya beberapa kali menemui sang desainer untuk mengukur, memilih konsep gaun, fitting baju, pemotretan dan lainnya.

Selama beberapa kali bertemu dengan Lindswell, Rika mengungkapkan atlet wushu 27 tahun ini merupakan pribadi yang cantik luar dalam.

Hal tersebut ia ungkap lewat unggahan Instagram storynya, Senin (10/12/2018).

"MasyaAllah for you dear @lindswell_k..... she's truly someone with beautiful heart inside and outside

MasyaAllah untukmu Lindswell.... di benar-benar seseorang dengan hati cantik luar dalam," tulis sang desainer dalam postingan Instagram storynya.

Ia mengunggah potret Lindswell dalam balutan hijab warna putih beserta veil-nya.