Cinta Laura Unggah Foto ala Mermaid, Penampilan Cantiknya Dipuji

Cinta Laura mengunggah foto mengenakan busana mermaid. Ia pun berpose di pinggir kolam renang dan terlihat begitu cantik.

TRIBUN-MEDAN.com - Cinta Laura mengunggah foto dirinya mengenakan bawahan mermaid berwarna pink dipadukan atasan berwarna hijau dan duduk di kolam.

Foto yang ia unggah di akun Instagram pribadinya @claurakiehl pada Rabu (12/12/2018) telah mendapatkan like sebanyak 67.604.

"Not so little mermaid," tulis Cinta Laura.

Di foto itu, Cinta Laura tampak berpose mengangkat tangan kanannya ke arah kepala dan menyandarkan tangan kirinya di dasar kolam yang dangkal serta rambut panjang yang tergerai.

Postingan foto yang diunggah wanita berumur 25 tahun ini membuat followers akunnya memuji kecantikan dirinya di kolom komentar.

Satu di antara sosok artis yang ikut berkomentar di foto tersebut adalah Fitri Tropica.

"Ningsih aku love banget," komentar sosoknya melalui @fitrop, akun Instagram pribadi Fitri Tropica.

"@fitrop awwww, miss you," balas Cinta Laura.

Hal serupa juga diungkapkan akun @tineziaverin, "she even prettier than Ariel."

"You're such Ariel in real life, my queen," tulis @zoel1994.

"Semoga bisa nular cantiknya kakak," komentar akun @adellestari23.

(TribunWow.com/Nirmala)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Cinta Laura Unggah Foto Jadi Mermaid, Fitri Tropica Berikan Komentar Kocak Berikut