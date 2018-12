Peringatan Hari Ibu Ke-90, Inginkan Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Bisa Terwujud

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -

Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-90 diharapkan mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Dandim 0209/LB Letkol Inf Santoso Setda Ahmad Muflih SH, MM, unsur Forkopimda Labuhanbatu, Pimpinan PT Bank Sumut Rantauprapat H. Sujendi, ketua TP PKK Ny. Rosmanidar Andi Suhaimi Dalimunte.

Kemudian, ketua Dharma Wanita Persatuan Fatima Ahmad Muflih, Ketua Bhayangkari Ny. Tiur Frido Situmorang, ketua Persit KCK Kodim 0209/LB Ny. Noviana Dwi Santoso, ketua GOW Hj. Elya Rosa Siregar.

Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe mengatakan peran keluarga merupakan salah satu yang diharapkan, untuk menjadi bagian utama mencegah terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak.

Melalui penanaman nilai-nilai, karakter dan budi pekerti, sekaligus menjadi pondasi dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, damai dan religius.

"Keterlibatan semua unsur masyarakat dan multi stakeholder sangat diperlukan, termasuk peran laki-laki dalam kampanye dan gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan, dan pencapaian kesetaraan gender, her for she menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput," kata Andi saat membacakan pidato Menteri P2&PA RI Yohana Yembise pada acara PHI di Aula Asrama Haji Ujung Bandar, Rabu (12/12/2018).

Andi menambahkan, perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, prinsip kesetaraan yang mendasari tentang petingnya pembagian tugas, peran dan tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga bahkan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Andi mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada organiasi perempuan TP PKK Labuhanbatu, Dharma Wanita Persatuan, Dharma Yukti Karini, Adiayaksa Dharma Karini, Bhayangkari, dan Kartika Candra Kirana 0209/LB dan mitra kerja lainya yang selalu bersama-sama terlibat dalam penyelenggaraan hari ibu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Hj. Ernida Rambe, MM selaku ketua panitia menjelaskan, bahwa peringatan hari ibu pada tahun 2018 ini mengangkat tema "Bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan Bangsa".

"kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kipran perempuan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan," ujarnya.

"Untuk membangun sumber daya perempuan yang handal untuk meningkatkan peran perempuan membangun pembangunan yang inklusif dan partisipatif di Kabupaten Labuhanbatu," tutup Ernida.

(cr9/tribun-medan.com)