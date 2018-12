Economic Outlook 2019, Asosiasi Manajemen Ingin Pelaku Usaha Miliki Gambaran Memasuki Tahun Baru

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin Sinaga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Cabang Medan menggadakan seminar dengan tema Economic

Outlook 2019 di Executive Lounge Lantai 8 Emerald Garden Hotel, Rabu (12/12/2018).

Dengan menghadirkan lima narasumber sebagai pembicara yaitu Direktur Bank Indonesia Sumut,

Andiwiana, Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Medan, Pintor, Direktur PT. Panin Asset Management

(Jakarta), Rudiyanto, Ketua Kadin Medan, Rudi Zulham, dan Pakar Investasi dan Pasar Modal Peraih Rekor

MURI, Darmin, SE, MBA.

“Kita buat seminar Economic Outlook 2019 ini sebagai gambaran teman-teman pelaku usaha agar bisa

bersiap-siap menghadapi Tahun 2019,” ujar Ketua Umum AMA Indonesia Cabang Medan, Billie

Widyaputra.

Ia mengatakan peserta yang hadir dalam acara seminar ini lebih kurang 120 orang. Peserta datang dari

berbagai perusahaan dan organisasi antara lain IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), Gapeksindo, Kadin Sumut,

AREBI (Asosiasi Real Estate Broker Indonesia).

“Dengan adanya acarta ini kita berharap para pelaku usaha bisa mendapat gambaran yang akan terjadi di

tahun 2019 sehingga bisa menjadi pedoman kedepannya, apa yang perlu kita siapkan ilmu untuk

menghadapi tahun 2019,” ucap Billie.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank Indonesia Sumut, Andiwiana menjelaskan tentang peluang

dan tantangan untuk ekonomi global, ekonomi nasional, ekonomi Pulau Sumatera dan Sumut, baik dari

sisi ekonomi, inflasi, struktur ekonomi dan sektor yang bisa menjadi sektor unggulan kedepan.

Ia mengatakan dalam perkembangan ekonomi global, The Fed diperkirakan masih akan melanjutkan

normalisasi kebijakan moneter secara gradual sehingga mempengaruhi ketidakpastian di pasar keuangan

global dan berdampak pada tren penguatan dollar AS. Meski demikian, depresiasi rupiah secara year to

date sampai dengan 19 November masih lebih rendah 7 persen dari negara emerging markets lain

seperti India, Afrikas Selatan, Brasil, Rusia dan Turki.

“Di tengah tren perlambatan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia pada triwulan III 2018 tumbuh

cukup kuat, sebesar 5,17 persen, didukung permintaan domestic terutama bersumber dari investasi dan

konsumsi (rumah tangga dan belanja pemerintah),” ucap Andiwiana.

Menurutnya, sektor unggulan kedepan antara lain pariwisata, digital ekonomi dan ekonomi berbasis

syariah. “Kita punya tenaga kerja yang bagus untuk pariwisata, digital ekonomi karena kita punya tenaga

kerja, anak muda yang cukup bagus dan ekonomi berbasis syariah sebab kita punya kedekatan yang

cukup baik dengan negara tetangga yang memiliki kebutuhan untuk support ekonomi syariah,” ujar Andiwiana.