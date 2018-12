Hotel Santika Medan Sajikan Menu Makanan Khas dari Tiga Benua

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Santika Premiere Dyandra Medan Hotel and Convention Medan menghadirkan sesuatu yang spesial untuk Anda yang ingin merayakan Natal bersama keluarga.

Kali ini, hotel yang berada di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan ini menawarkan menu makanan khas dari tiga benua yang bisa dinikmati untuk Anda yang ingin merayakan Natal dengan makan malam bersama keluarga.

Public Relation Manager Santika Premiere Dyandra Medan Hotel and Convention Medan, Gledy Simanjuntak, mengatakan, untuk tahun ini mengusung tema yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu mengusung tema Rustic Christmas.

“Tema Rustic Christmas terlihat dari dekorasi Pohon Natal raksasa setinggi 6 meter di area lobby yang bertabur hiasan putih dan cokelat berbalut nuansa etnik Sumut sampai sajian kuliner khas Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, yang menarik dari tema Rustic Christmas tersebut selain dekorasi adalah menu yang ditampilkan adalah menu masakan dari tiga benua yaitu Amerika, Eropa dan Asia yang juga diracik secara istimewa.

“Alasan memilih masakan perpaduan tiga benua tersebut menjadi menu utama akhir tahun karena tidak banyak hotel atau restaurant yang berani menampilkan menu makanan yang dihadirkan sekaligus dari tiga benua,” jelasnya.

Ia menuturkan, khusus untuk Natal tahun ini, sajian menu kita menampilkan masakan yang berasal dari Amerika seperti Roasted Whole Turkey, Beef Wellington, Braised Duck with Orange Sauce sampai Whole Red Snapper Fish.

“Lalu dari Eropa ada Irish and New Zealand Lamb Stew khas Irlandia yang disajikan secara live cooking sehingga para pengunjung bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatannya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, bagi pecinta makanan western tiga benua tentu saja ini menjadi salah satu pilihan dan bisa dinikmati di tanggal 24 Desember untuk Christmas Dinner Eve dan 25 Desember dalam Lunch Buffet Christmas and Christmas Dinner yang semuanya berlokasi di Benteng Restaurant.

“Tak hanya beberapa signature menu, di salah satu stall menu makanan juga dapat ditemui segala jenis pasta mulai dari fettuccine Pasta, Spaghetti Pasta, Penne Pasta sampai Fusilli Pasta dengan bumbu yang berbeda-beda,” ungkapnya.

Ia menerangkan, selain makanan utama, tim Benteng Restaurant juga menyajikan berbagai pastry spesial dengan dekorasi khas Natal seperti Rainbow Yule Log, Christmas Cream Cheese Log Cake, Santa Cruz Tiramisu Cake serta puluhan pilihan menu lainnya.

“Untuk menikmati sajian buffet Natal tersebut, pengunjung bisa mendapatkan dengan harga Rp 180 ribu net per orang untuk Christmas Eve Buffet Dinner 24 Desember pukul 18.00 sampai 22.00 WIB,” terangnya.

Ia mengatakan, untuk Christmas Buffet Brunch pukul 11.00 sampai 15.00 WIB diikuti dengan Christmas Day Dinner seharga Rp 170ribu net mulai pukul 18.00 sampai 22.00 WIB, tamu bebas makan sepuasnya ditemani live music yang turut memeriahkan suasana.

(pra/tribun-medan.com)