Penampilan Jessica Iskandar saat Jadi Cinderella Bikin Pangling, Kecantikannya Panen Pujian

TRIBUN-MEDAN.com - Bersama 12 perempuan cantik lainnya, Jessica Iskandar tak ketinggalan dalam pemotretan Disney Princess.

13 Disney Princess yang secara berkala diunggah oleh akun Instagram @fdphotography90 ini menghadirkan Jessica Iskandar sebagai tokoh Cinderella.

Tak kalah cantik dan manglingi dari ke-12 putri sebelumnya, penampilan Jedar juga tampak memukau dan menawan.

Hadir sebagai Cinderella yang identik dengan gaun biru, Jedar tampil dengan rambut panjang hitam.

Biasanya, Jedar tampil dengan potongan rambut pendek warna pirang.

Saat menjadi Cinderella, Jedar pun tampak manglingi dengan rambut panjang yang di-curly.

Kuku jedar pun tetap pendek tanpa nail extention, hanya dicat dengan pewarna kuku.

Make up Jedar pun tampak begitu natural.

Cinderella never asked for a PRINCE. She Asked for a night off and a Dress...

Dare if you want to.