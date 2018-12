Sidang Mediasi Gagal, Wajah Gisella Anastasia Terlihat Sembab dan Akui Menangis

Wajah Gisella Anastasia terlihat sembab saat menghadiri sidang perceraiannya dengan Gading Marten. Ketika ditanya hal tersebut, Gisel pun mengaku sempat menangis saat menjalani sidang mediasi.

TRIBUN-MEDAN.com - Sidang perceraian Gisella Anastasia dan Gading Marten kembali digelar pada Rabu (12/12/2018).

Dalam agenda sidang hari ini, seharusnya Gisella Anastasia dan Gading Marten melakukan proses mediasi.

Namun urung diadakan lantaran Gading Marten tidak hadir dalam proses mediasi.

Di sidang keduanya ini, Gisella Anastasia hadir ditemani dengan asistennya.

Namun kali ini, wajah Gisella Anastasia terlihat sembab saat menghadiri sidang perceraiannya dengan Gading Marten.

Ketika ditanya hal tersebut, Gisel pun mengaku sempat menangis saat menjalani sidang mediasi.

"Nangislah masa nggak nangis, pastilah, orang putus pacaran aja pasti ada nangisnya, ah mau nangis lagi, rese," kata Gisella Anastasia saat Grid.IDtemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Sayangnya, Gisel enggan menjelaskan apa yang membuatnya menangis.

"Ya ada lah kan yang tau semua prosesnya kan kita sendiri jadi semua peperangan batin yang ada kan semua diproses sama diri sendiri ya nggak perlu aku ceritain susah juga nanti mencernanya kalian tambah pusing," ujar Gisella Anastasia.

Hal ini seperti yang dilansir TribunStyle.com dari akun YouTube The Best of.