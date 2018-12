Batal Menikah, Denny Sumargo dan Dita Soedarjo Saling Mendoakan Dapat Pasangan Lebih Baik

TRIBUN-MEDAN.com-Pengusaha Dita Soedarjo membuat klarifikasi tentang kabar jalinan cintanya dengan Denny Sumargo yang telah kandas.

Melalui fitur Insta Story di akun Instagram miliknya, @ditasoedarjo, yang dikutip Kompas.com pada Jumat (14/12/2018), Dita mengatakan bahwa dia tidak ingin Denny disalahkan.

"Saya tadinya ga mau buat klarifikasi ini tapi saya juga mau tidur jadi berat karena saya ga mau mantan saya disalahkan seakan saya suci," tulis Dita.

"Saya manusia juga saya banyak salah banyak tindakan saya yang salah tanpa sengaja, tolong maafkan. Tapi beberapa hal yang saya tidak lakukan dan banyak orang saksi saya tidak lakukan dibilang saya melakukan? Saya jadi bingung ya sedih juga :'( tapi saya percaya tuhan bela," sambungnya.

Dita membantah bahwa perselingkuhan menjadi penyebab hubungannya dengan Denny berakhir. Bagi Dita, Denny adalah pria yang baik dan setia.

"Tapi untuk membuat clear, ini soal salah paham dam soal komunikasi dan asumsi. Bahwa tidak ada perselingkuhan penyebabnya kita putus dan @sumargodenny itu setia kok," ujar Dita.

"Ini lebih hal2 yang lain, bukan soal setia atau gak dan saya bisa bilang dia baik setia dan juga good person!," imbuhnya.

Dita pun mendoakan agar Denny mendapatkan perempuan yang lebih baik dari dirinya.

"Saya doakan the next one wil b much better than me! Go get him girls!!!" imbuhnya.

Sebelumnya, Denny juga menuliskan pesan untuk Dita dalam akun instagramnya.