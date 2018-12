Hari Ini Grand Final Indonesian Idol Junior 2018, Saksikan via Link Live Streaming Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior 2018 memasuki babak grand final Jumat (14/12/2018).

Tiga idol junor yang tersisa Anneth, Deven dan Raisya akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi idola baru tahun ini.

Grand Final Indonesian Idol Junior 2018 ini akan disiarkan secara langsung di RCTI mulai pukul 14.40 WIB.

Dilansir dari akun Instagram Indonesian Idol Junior, tak hanya penampilan Anneth, Deven dan Raisya, panggung grand final tampaknya juga akan dimeriahkan dengan kehadirian para idol junior yang sudah tereliminasi.

Minggu lalu Gogo terpaksa harus pulang karena meraih hasil voting terendah di bawah Raisya.

Berikut penampilan mereka Jumat 7 Desember 2018 silam.

1. Deven

Bawakan lagu The Greatest Love Of All - George Benson, Deven berhasil dapat 4 standing ovations.

2. Anneth