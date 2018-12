Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri untuk Pengembangan Sektor Keuangan dan Perbankan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

Sebagai bagian dari program berkelanjutan untuk mendorong literasi keuangan di Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) dan Putera Sampoerna

Foundation (PSF) melalui Sampoerna University (SU) menghadirkan Sampoerna Finansial Literacy Day 2018.

Sebagai salah satu rangkaian acara, dilaksanakan Simposium Nasional Pengabdian Masyarakat dengan tema “Memperkuat Produktivitas untuk

Ketahanan Ekonomi Nasional”.

Dalam simposium nasional ini, dosen, peneliti, mahasiswa, LSM, serta penggiat pemberdayaan masyarakat dapat mensosialisasikan dan mendiskusikan hasil penelitian dan program pengabdian masyarakat yang relevan, khususnya dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

Simposium nasional ini merupakan bagian dari kerja sama jangka panjang HSBC Indonesia bersama PSF dan Sampoerna University guna memperkuat edukasi keuangan bagi para mahasiswa dan pelajar, bankir-bankir daerah, serta tenaga pengajar di bidang perbankan dan keuangan.



“Sektor keuangan global bergerak sangat dinamis. Agar Indonesia mampu terus

beradaptasi, integrasi antara dunia pendidikan dan industri sangat diperlukan, utamanya untuk mendorong literasi keuangan serta menghasilkan bankir-bankir masa depan dengan kompetensi

dan daya saing global,” ujar Senior Vice President and Head of Corporate

Sustainability PT Bank HSBC Indonesia, Nuni Sutyoko.

Ia menjelaskan sejalan dengan pentingnya kolaborasi dunia pendidikan dan industri, dalam tiga tahun ini, kolaborasi yang HSBC Indonesia, PSF dan Sampoerna University turut melibatkan berbagai pihak strategis lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Riset Teknologi Dan

Pendidikan Tinggi, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), serta

perguruan tinggi dan dosen-dosen dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menurutnya, di tahun ini program

edukasi yang digalakkan oleh HSBC bersama PSF dan Sampoerna University banyak berfokus pada pengembangan riset dan pengabdian masyarakat di tingkat perguruan tinggi, guna menghadirkan solusi-solusi inovatif bagi sektor keuangan dan perbankan Indonesia.

“Semoga keseluruhan program edukasi jangka panjang ini mampu memberikan ruang bagi dunia pendidikan dan pelaku industri untuk dapat saling bertukar ilmu dan memperluas wawasan terkait dinamika sektor keuangan dan perbankan nasional dan global. Khususnya

dengan kehadiran simposium nasional ini, kami harapkan mampu mendorong publikasi hasil pengabdian masyarakat di jurnal-jurnal nasional bereputasi, yang pada akhirnya mendorong

pengembangan edukasi di sektor keuangan dan perbankan di tengah dinamika industri nasional dan global,” ujar Nuni.

Sementara itu, Rektor Sampoerna University, Wahdi Salasi April Yudhi menegaskan pentingnya kolaborasi

perguruan tinggi dan industri sebagai strategi nasional dalam menghadapi dinamika industri global.



“Upaya pengembangan sektor keuangan nasional di tengah kondisi eksternal yang serba dinamis harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan berdaya saing global. Untuk itu, edukasi di sektor keuangan dan perbankan menjadi salah satu pilar

fundamental yang memerlukan perhatian khusus. Peningkatan kompetensi serta penguatan budaya riset di lingkungan perguruan tinggi dapat menciptakan efek domino ke industri

keuangan dan perbankan di era global," ucap Wahdi.

Ia menambahkan Sampoerna University secara konsisten mengusung pentingnya penguatan budaya penelitian dan menunjang pengembangan sektor keuangan berbasis teknologi.