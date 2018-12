Himpunan Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru, untuk Orang Terkasih hingga yang Sejoli LDR

TRIBUN-MEDAN.com - Bulan Desember menjadi bulan bahagia bagi umat Kristiani.

Tepat pada tanggal 25 Desember, umat Kristiani bergembira memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Dalam perayaan Natal, tentunya akan banyak hiasan, pernak-pernik, hingga ucapan natal yang terlontar.

Tak jarang pada momen tersebut, kita akan memanjatkan doa Natal terbaik untuk rekan, keluarga, ataupun orang terkasih.

Tak lepas dari kebahagiaan Natal, perayaan Tahun Baru dekat dirayakan usai perayaan Natal.

Ini dia ucapan Natal dan Tahun Baru romantis dalam Bahasa Inggris.

1. Untuk kamu yang tak bisa merayakan Natal bersama keluarga

We may not be together on Christmas day,

But my heart and soul will always b with you.

My warmest greetings to you

Have a great and wonderful Christmas!