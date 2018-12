Tasya Kamila Adakan Tasyakuran 4 Bulan Kehamilan, Penampilan Cantiknya dengan Hijab Dipuji

Tasya Kamila baru saja menggelar acara tasyakuran 4 bulan kehamilan. Acara tasyarakuran ini diselenggarakan di kediaman mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Tasya Kamila dan Randi Bachtiar sedang merayakan berkah bahagia dalam pernikahan mereka.

Pada 6 Desember 2018, Tasya Kamila telah mengumumkan kabar kehamilannya melalui sebuah video di Instagram dan YouTube.

Video tersebut berisi perjalanan kisah cinta Tasya Kamila hingga saat dirinya menjalni tes USG.

"Alhamdulillah, @randibachtiar and I have an exciting news to share with you all (Alhamdulillah, @randibachtiar dan aku punya kabar menggembirakan untuk dibagikan pada kalian semua)," tulis Tasya pada unggahan di atas.