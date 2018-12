Cinta Laura Unggah Foto Nongkrong di Warteg, Penampilan Sederhananya Panen Pujian

Cinta Laura terlihat duduk di dalam warteg sederhana tersebut bersama teman-teman artisnya. Penampilan mereka pun terlihat sederhana.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Cinta Laura membagikan momen ketika 'nongkrong' di warung tegal (warteg) bersama teman-temannya melalui unggahan Instagram pribadinya.

Dilansir Tribunwow.com di laman Instagram, @claurakiehl, ia terlihat duduk di dalam warteg sederhana tersebut bersama teman-teman artisnya, pada Minggu (16/12/2018).

Teman-teman Cinta Laura tersebut adalah Derby Romero, Elsa Diandra, dan Ferry Rusli.

Dari unggahan foto itu, warteg tempat Cinta Laura 'nongkrong' tampak sangat sederhana.

Dalam foto itu juga terlihat, Cinta Laura bersama rekan-rekannya tersenyum menghadap ke arah kamera.

Cinta juga terlihat cukup santai hanya mengenakan kaos berwarna hijau yang dipadukan dengan celana jins.

Selain itu, ia juga memberitahu followers-nya bahwa ia akan membintangi film baru yang akan dirilis pada April 2019 mendatang.

"It has been a wonderful three weeks with these guys!

Very excited for you guys to see my upcoming movie premiering in April of 2019!," tulis Cinta Laura di unggahannya.

Unggahan Cinta Laura nongkrong di warteg ini langsung mendapatkan pujian dari para warganet.

Seperti akun @juansatriakencana yang menuliskan,"Beautiful in warteg."

"Cantik banget kak claura," komentar akun @sekaridewaayu.

"Keren banget, jarang-jarang loh ada artis sekelas Cinta Laura fotonya di warteg. Super beautiful," puji akun @widoputra79.

"Di warteg aja tetap keliatan cantik kak," ujar akun @alfazhain.

