Liburan ke London, Lihat Keseruan Maia Estianty dan Anak-anaknya Nonton Konser Paul McCartney

TRIBUN-MEDAN.com - Maia Estianty menikmati liburan ke luar negeri bersama anak-anaknya.

Tanpa ditemani Irwan Mussry di liburan kali ini, Maia Estianty menikmati waktu bersama anak-anaknya.

Kekasih Al dan El, Alyssa Daguise dan Marsha Aruan turut serta dalam liburan kali ini.

Dikawal 9 anak muda, Maia Estianty menikmati konser musisi senior mendunia di London.

Pada Minggu (16/12/2018) waktu setempat, Maia Estianty nonton konser Paul McCartney.

Konser digelar di O2 Arena, London, diwarnai berbagai keseruan.

Maia Estianty pun membagikan keseruannya nonton konser Paul McCartney bersama anak-anaknya.

Maia Estianty (Instagram/ maiaesatiantyreal)

Keseruan nonton Paul McCartney di O2 Arena, London.

Asli, aku yang paling tua, kepala rombongan dari 9 anak muda, jadinya aku berasa muda, terus di tengah-tengah konser ada yang ketiduran jet lag (emoji).

Thank you Dad, mengijinkan aku ama anak-anak enjoy konsernya Paul... You are the best.

Berikut keseruan lainnya di konser Paul McCartney :

Maia Estianty nonton konser Paul McCartney (Instagram/ maiaestiantyreal)

Jadi yang tertua, Maia Estianty pun mengepalai rombongan 9 anak muda ini.