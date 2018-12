Peringati HUT Ke-21 YPSA Beri Bantuan kepada Lima Panti Asuhan

Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz saat membuka dan melepas Shafiyyatul for Others di pelataran parkir YPSA, Sabtu (15/12/2018).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rangkaian kegiatan jelang hari ulang tahun ke-21 YPSA, mengusung tema "21 Years of YPSA as Center of Islamic Education in Shaping Excellent Generation with Islamic Characters", menjadikan YPSA sebagai pusat pendidikan Islam dalam membentuk generasi unggul dengan karakter yang Islami.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz saat membuka dan melepas Shafiyyatul for Others di pelataran parkir YPSA, Sabtu (15/12/2018).

“Setiap tahun kita mencoba membuat terobosan inovatif. Dan ini kita lakukan beberapa kegiatan sekaligus di spot-spot area YPSA. Hari ini Insya Allah kita akan melaksanakan senam sehat dan program Shafiyyatul for Others yakni bakti sosial ke panti asuhan, donor darah bekerjasama dengan PMI Deli Serdang, dan Seminar Kesehatan 'Pencegahan dan Pengobatan Kanker Serviks oleh Dr. Munawwirah dari KPJ Specialist Hospital Penang," kata Miss Kiki, sapaan akrab Sekretaris Umum YPSA.

Ia berharap, semoga kegiatan ini menjadi ladang amal siswa-siswi, orangtua, dan SDM YPSA.

Tampak hadir Pembina YPSA Buya H Sofyan Raz, Ketua Umum YPSA Hj Rahmawaty, Ketua Harian YPSA, Kepala Sekolah, dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia HUT 21 YPSA Azhar Fauzi mengatakan bahwa YPSA akan memberikan ke 5 Panti Asuhan antara lain Panti Asuhan Bani Adam, Panti Asuhan Az-zahra, Panti Asuhan Ade Irma Suryani, Rumah Yatim dan Yayasan Nurus sholih.

"Jumlah hasil sumbangan dari orangtua, siswa YPSA dan masyarakat umum untuk Beras hampir mencapai 7 ton, mie instan 66 kotak, minyak makan 473 liter, gula 678 kg, teh, sabun, sajadah, sarung, Pasta gigi, Roti, dan lain sebagainya. Untuk setiap satu panti asuhan mendapatkan 1,4 Ton dan sembako lainnya," sebut Fauzi.

Sehari sebelumnya pada Jum'at (14/12), Ustaz Prof Dr H Muzakkir MA memberikan tausiah saat pelaksanaan Ziarah ke makam pendiri YPSA Almh. Hj Djamaliah yang juga merupakan Ibunda Buya Sofyan Raz di Masjid Al-Raudah Medan. Puncaknya 20 Desember 2018 akan digelar Resepsi HUT ke-21 YPSA di Adhigara Room Raz Hotel & Convention Medan.(*)